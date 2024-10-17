Попавший в плен солдат ВСУ заявил о расстреле командованием пленных бойцов ВС РФ

Пленный солдат ВСУ Константин Колесников рассказал, что замкомандира одной из рот и его помощник занимались расстрелом российских военнослужащих, которые попали в плен, сообщает ТАСС .

По его словам, зверствами занимался заместитель командира роты в 59-й отдельной мотопехотной бригаде украинской армии с позывным Дох. Ему помогал рядовой, который взял себе позывной Немец.

«Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же, как и я сейчас. Меня никто за все это время (пребывания в российском плену-ред.) не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — заявил Колесников.

Он обратился к сослуживцам с призывом сдаваться в плен. По словам военного, сейчас это единственная возможность для украинских солдат сохранить себе жизнь.

Сам Колесников сдался в плен у села Первомайское на красноармейском направлении в минувшем январе.