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В небе над Белгородской областью сбили очередной украинский дрон

Министерство обороны России сообщило, что 10 июня около 10:30 по московскому времени Украина совершила очередную террористическую атаку на Белгородскую область и лишилась еще одного дрона самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО в небе над регионом сбили вражеский объект. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие уничтожили сразу четыре украинских дрона над Брянской областью. Киевский режим пытался атаковать регион ночью с 9 на 10 июня.

Днем ранее ВС РФ лишили Украину до 225 военнослужащих. Бойцам российской армии удалось улучшить свои позиции на фронте.