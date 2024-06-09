сегодня в 14:38

Военнослужащие РФ уничтожили три полевых склада с боеприпасами ВСУ под Харьковом

Подразделения группировки войск «Север» ударили по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны под Харьковом и улучшили свои позиции по переднему краю, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бойцы российской армии нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области. Также они успешно отразили семь контратак штурмовых групп противника.

В итоге российские войска заняли более выгодное положение на поле боя, а Вооруженные силы Украины лишились до 225 бойцов, семи автомобилей, трех полевых складов с боеприпасами и 152 мм орудия Д-20.

Ранее Белгородская область России снова подверглась атакам со стороны ВСУ. Никто из мирного населения не пострадал.