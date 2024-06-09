Шебекинский городской округ снова попал под обстрел ВСУ

В Шебекине из-за нового удара ВСУ повреждены два автобуса и автомобиль

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что ВСУ снова совершили атаку по Шебекинскому городскому округу, среди населения жертв нет, но нанесен материальный ущерб.

По словам главы региона, в Шебекине повреждены два автобуса и автомобиль. В селе Муром ВСУ удалось сбросить с дрона взрывное устройство. В итоге в двух частных домах выбило окна, пробило крыши, посекло фасады и заборы, а также один автомобиль.

На местах происшествий работают оперативные службы. Сумма материального вреда устанавливается.

Ранее над Белгородской областью сбили два дрона и ракету «Нептун-МД». Вражеские летательные объекты ликвидированы средствами ПВО.