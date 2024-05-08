ВС РФ нанесли удары по заводам в Киеве
Российские военные ударили по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, сообщат РИА Новости.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что утро в Киеве зафиксировали прилет в район Дарницкого вагоноремонтного завода.
«В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
По словам Лебедева, мощный взрыв также произошел в Броварском районе Киевской области. Ударная волна протянулась на несколько километров.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов зафиксированы перебои со светом и водой.