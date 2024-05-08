сегодня в 07:39

ВС РФ нанесли удары по заводам в Киеве

Российские военные ударили по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, сообщат РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что утро в Киеве зафиксировали прилет в район Дарницкого вагоноремонтного завода.

«В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом». Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

По словам Лебедева, мощный взрыв также произошел в Броварском районе Киевской области. Ударная волна протянулась на несколько километров.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов зафиксированы перебои со светом и водой.