В Запорожье после взрывов начались перебои со светом и водой

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В подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов перебои со светом и водой

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов зафиксированы перебои со светом и водой, пишет ТАСС со ссылкой на украинские источники.

Издание «Общественное. Новости» сообщило о серии взрывов в разное время в находящемся под временным контролем Украины Запорожье. Дополнительной информации о ЧП пока нет.

Взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области, Ивано-Франковской области, сообщил украинский телеканал ICTV.

Ранее на всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.