ВС РФ нанесли удар по заводу производства военной продукции «Южмаш»

сегодня в 13:15

В Днепропетровске ВС РФ ударили по заводу «Южмаш»

Объекты одного из крупнейших производителей военной продукции в Днепропетровске стали целью Вооруженных сил России 3 июля, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» .

На Южном машиностроительном заводе «Южмаш» Украина производит в том числе ракеты и беспилотные летательные аппараты. Во время выполнения боевой задачи ВС РФ нанесли удар по объекту военной промышленности.

Известно, что на «Южмаше» также ремонтируют поврежденную военную технику ВСУ.

Ранее на Днепропетровском направлении власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. Режим воздушной тревоги объявляли 11 раз в течение дня.