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Объект инфраструктуры поврежден в Никополе на Украине

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.

В течение пятницы в Днепропетровской области 11 раз объявляли режим воздушной тревоги.

«Поврежден <…> инфраструктурный объект», — сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Известно, что поврежденный объект инфраструктуры находится в Никопольском районе Днепропетровской области.

Ранее удар был нанесен по объекту ВСУ под Одессой. В небо поднялся огромный столб дыма.