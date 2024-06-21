Объект инфраструктуры поврежден в Никополе на Украине
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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.
В течение пятницы в Днепропетровской области 11 раз объявляли режим воздушной тревоги.
«Поврежден <…> инфраструктурный объект», — сообщил чиновник в своем Telegram-канале.
Известно, что поврежденный объект инфраструктуры находится в Никопольском районе Днепропетровской области.
Ранее удар был нанесен по объекту ВСУ под Одессой. В небо поднялся огромный столб дыма.