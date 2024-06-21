«РВ»: под Одессой виден столб дыма после удара по одному из объектов

Огромный столб дыма поднялся после удара по объекту ВСУ под Одессой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» .

В Сети разместили кадры с места удара. На них видны следы от взрывов и густой черный дым.

По данным украинских СМИ, поражен объект, расположенный в Грибовке.

При этом не уточняется, по какому именно объекту был нанесен удар. Сведений о пострадавших также нет.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.