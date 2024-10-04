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ВС РФ нанесли 29 ударов по объектам энергетики Украины за неделю

Российская армия с 28 сентября по 4 октября нанесла 29 групповых ударов по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цели были поражены с помощью высокоточного оружия, в том числе ракеты «Кинжал». Также удары по объектам энергетики Украины наносились с помощью БПЛА.

В результате все цели были поражены. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Также ВС РФ поразили арсеналы, пункты временной дислокации и районы сосредоточения военнослужащих ВСУ. Были уничтожены националистические формирования и иностранные наемники.

Ранее танкисты помогли захватить последние позиции ВСУ в Угледаре. Их действия стали решающими в штурмах последних укрепрайонов противника в городе.