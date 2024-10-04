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Действия танкистов группировки войск «Восток» стали решающими в штурмах последних укрепрайонов ВСУ в Угледаре, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж танка Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заходил в города с запада и двигался первым, прокладывая путь штурмовикам.

Установленный впереди боевой машины трал выдержал четыре подрыва противотанковых мин. К счастью, экипаж не пострадал.

Российские военнослужащие полностью освободили город Угледар в Донецкой Народной Республике от присутствия Вооруженных сил Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что этот населенный пункт является стратегически важным из-за своего местоположения на стыке запорожского и донецкого фронтов.