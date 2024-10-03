Рогов назвал освобожденный от ВСУ Угледар стратегически важным пунктом

Российские военнослужащие полностью освободили город Угледар в Донецкой Народной Республике от присутствия Вооруженных сил Украины, этот населенный пункт является стратегически важным из-за своего местоположения на стыке запорожского и донецкого фронтов, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В данной конфигурации Угледар является стратегически важным населенным пунктом для безопасности русского Приазовья как «сухопутного моста» в Крым. Город находится на возвышенности и за период Минских соглашений был превращен в неприступную крепость, дороги к которой были плотно заминированы, пристреляны и просматривались ВСУ в режиме 24/7. На подступах к Угледару постоянно висели вражеские беспилотники», — рассказал Рогов.

Рогов отметил, что последние два года российские военные вели ожесточенные бои с ВСУ за Угледар и наконец сумели его освободить. Он подчеркнул, что освобождение города еще не означает, что теперь оборона киевского режима рухнет. Впереди — серьезные битвы за Богоявленку и Новоукраинку.

Общественник поздравил российскую армию с освобождением Угледара, отметив, что это для всех важная победа.