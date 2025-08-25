сегодня в 11:02

Врио замглавы Курской области Базарова задержали по делу о хищении 1 млрд руб

Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали силовики. Его подозревают в хищении 1 млрд рублей во время строительства фортификационных сооружений, сообщает ТАСС .

О задержании Владимира Базарова заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Оно связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области.

Речь идет о хищении в крупном размере. По предварительным данным, это 1 млрд рублей.

Базарова планируют этапировать в Москву.

