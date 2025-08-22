В Москве задержан экс-министр здравоохранения Хабаровского края

сегодня в 03:06

Бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко задержан в Москве по обвинению в растрате в особо крупном размере, сообщает aif.ru .

Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.

Задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера краевого правительства Евгения Никонова, арестованного летом 2024 года за получение взятки в 82 миллиона рублей.

Бойченко возглавлял министерство до февраля 2024 года, уволившись по семейным обстоятельствам.

Ранее, в апреле, Дальневосточная транспортная прокуратура уже оштрафовала экс-министра на 21 миллион рублей за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение».