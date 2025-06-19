Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной матерью из окна в Ленобласти

В начале июня в поселке Дубровка Всеволожского района Ленинградской области дворники нашли пакет с новорожденной девочкой под окнами одного из домов. Ребенка доставили в больницу, где врачи оказали крошечной пациентке необходимую помощь. Во время падения малышка не получила серьезных травм, о ее состоянии рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Всеволожской КМБ Ирина Орищенко, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

«Она (новорожденная — ред.) была доставлена к нам в тяжелом состоянии. Малышка самостоятельно дышала, кожные покровы были чистые, бледно-розовые, но ребенок получил холодовую травму: температура ее тела была всего 34 градуса, поэтому мы отправили ее в реанимацию. Девочку постепенно согревали. Были взяты анализы крови, которые показали анемию тяжелой степени, что потребовало переливания крови. Были выявлены и маркеры воспаления, поэтому начата антибактериальная и антиретровирусная терапия», — рассказала Орищенко.

Однако серьезных травм девочка все же избежала при падении из окна. В настоящее время ее перевели в обычную палату, где оказывают уход. Ребенок хорошо ест и развивается согласно возрасту.

Позднее выяснилось, что девочку родила 15-летняя местная жительница, которая не придумала ничего лучше, как избавиться от ребенка, выбросив в окно. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного.