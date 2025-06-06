Выбросили из окна: дворники нашли пакет с новорожденной девочкой в Ленобласти

В Ленинградской области два дворника нашли пакет, в котором лежала девочка-младенец двух часов отроду. Перед этим малышку выбросили из окна, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в населенном пункте Дебровка. Сначала мужчины подумали, что на улице мяукают брошенные котята, однако, раскрыв пакет, они увидели новорожденного ребенка в крови.

Прибывшие на место медики установили, что малышка родилась за пару часов до случившегося. У пострадавшей диагностировали травмы головы, в настоящее время она находится в состоянии средней тяжести под круглосуточным присмотром врачей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что матерью девочки является 15-летняя жительница Петербурга, ее задержали. В ходе допроса она призналась, что роды начались в квартире ее молодого человека. Испуганная школьница замотала ребенка в пакет и выбросила в окно, а следы от родов утилизировала в уборной. Оставлять ребенка петербурженка не планирует.