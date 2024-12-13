Врач диагностировал рак здоровым пациентам, чтобы получить премию

Он писал фальшивые диагнозы 1,5 года, с середины 2021 года по конец 2022 года.

По информации следователей, медик успел обмануть 13 пациентов. За каждого он получал премию, так как за выявление рака на ранних стадиях в области медработникам были положены выплаты. За каждого пациента доктор получал 3 тыс. рублей.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, но медик вину не признает. Уголовное дело рассмотрят в Суворовском межрайоном суде.