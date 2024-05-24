Впала в кому: 88-летнюю женщину снес парень на роликах в Москве

SHOT: пенсионерка впала в кому после того, как ее снес парень на роликах

Валентина Федоровна гуляла по парку в Москве, когда проезжавший на роликах парень снес ее. Молодой человек не помог пенсионерке, сбежав с места преступления, сообщает SHOT .

88-летняя пенсионерка гуляла вместе с подружкой по парку в Тушине, держа на поводке собаку. В какой-то момент ее сбил молодой человек на роликах, зацепившись за поводок и потащив женщину в сторону.

Потерпевшая тут же упала на землю. У бабушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее черепное кровоизлияние и ушибы головы. Женщина впала в кому, сейчас она находится в реанимации.

Парня, наехавшего на пенсионерку, ищет полиция. Дело контролирует прокуратура.

Ранее в Москве 42-летняя женщина переехала 61-летнюю пенсионерку два раза, не заметив ее. От полученных травм потерпевшая скончалась.