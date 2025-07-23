«Вот бы попи***ться»: охранники избили школьников после концерта Славы КПСС

В Санкт-Петербурге охранники избили школьников после концерта рэпера Славы КПСС на площадке Roof Place. По словам очевидцев, секьюрити просто хотели подраться, сообщает SHOT .

Посетители заведения рассказали, что двое охранников после мероприятия начали расталкивать толпу, которая покидала концертную площадку. Один из них заявил: «Вот бы попи***ться». В какой-то момент охранники напали на двух школьников.

Они швырнули подростков на асфальт и начали бить их по лицу. Очевидцы стали спрашивать, за что секьюрити так поступают со школьниками. Те заявили, что парни матерились и вели себя неадекватно на концерте. На место приехали правоохранители.

Ранее в крымской Евпатории 22-летний неформал зарезал мужчину, с которым вступил в словесную перепалку. Раненому мужчине пытались оказать помощь, но он скончался в реанимации. Пострадавший так и не пришел в сознание.