«Вот бы попи***ться»: охранники избили школьников после концерта Славы КПСС
В Санкт-Петербурге охранники избили школьников после концерта рэпера Славы КПСС на площадке Roof Place. По словам очевидцев, секьюрити просто хотели подраться, сообщает SHOT.
Посетители заведения рассказали, что двое охранников после мероприятия начали расталкивать толпу, которая покидала концертную площадку. Один из них заявил: «Вот бы попи***ться». В какой-то момент охранники напали на двух школьников.
Они швырнули подростков на асфальт и начали бить их по лицу. Очевидцы стали спрашивать, за что секьюрити так поступают со школьниками. Те заявили, что парни матерились и вели себя неадекватно на концерте. На место приехали правоохранители.
Ранее в крымской Евпатории 22-летний неформал зарезал мужчину, с которым вступил в словесную перепалку. Раненому мужчине пытались оказать помощь, но он скончался в реанимации. Пострадавший так и не пришел в сознание.