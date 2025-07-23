В Крыму 22-летний неформал зарезал мужчину, который «докопался» до него

На кадрах можно заметить компанию из трех молодых людей — девушки и двух парней с длинными волосами. Судя по видео, они стояли около кафе, и в это время с ними поругался мужчина в синей футболке. Началась драка, во время которой один из парней, 22-летний неформал в полностью черной одежде, выхватил нож и воткнул его в живот оппоненту.

Раненому мужчине пытались оказать помощь, но он скончался в реанимации. Пострадавший так и не пришел в сознание.

Подозреваемого в убийстве задержали в магазине, находящемся поблизости от места драки. Молодой человек прятался в служебном помещении, орудие убийства также было при нем.

Сейчас предполагаемый 22-летний убийца заключен в СИЗО.