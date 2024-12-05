Воспитательницу нижегородского детсада заподозрили в гибели ребенка

Следствие подозревает воспитательницу детского сада в Нижнем Новгороде в гибели трехлетнего малыша, который задохнулся во время прогулки. Женщина недоглядела за ребенком, сообщает СУ СК России по региону.

Ранее стало известно, что мальчик был на дневной прогулке и залез на горку, а воспитатели этого не заметили. Ребенок зацепился курткой за металлическую конструкцию и повис, после чего задохнулся.

Трагедия произошла 2 декабря на территории детсада, расположенного на улице Бринского. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления была задержана и опрошена воспитатель. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По версии следствия, она не осуществила постоянный контроль за воспитанником.

Следствие ходатайствовало об избрании женщине меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд принял решение отпустить ее под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.