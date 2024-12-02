Не уследили: малыш задохнулся на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода
Трехлетний ребенок трагически погиб на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода. За ним не уследили воспитатели, возбуждено уголовное дело, сообщает «112».
Трагедия произошла в детсаду № 439 на дневной прогулке, когда малышей вывели подышать свежим воздухом. Пока дети играли на площадке, маленький Тимофей залез на горку. Воспитатели этого не заметили.
В какой-то момент малыш зацепился курткой за металлическую конструкцию и повис. Ребенок задохнулся, его не удалось спасти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.
Ранее мальчик, оставленный без присмотра воспитателей, сбежал из детского сада в Егорьевске. Возбуждено уголовное дело.