Не уследили: малыш задохнулся на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода

сегодня в 22:28

«112»: ребенок погиб на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода

Трехлетний ребенок трагически погиб на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода. За ним не уследили воспитатели, возбуждено уголовное дело, сообщает «112» .

Трагедия произошла в детсаду № 439 на дневной прогулке, когда малышей вывели подышать свежим воздухом. Пока дети играли на площадке, маленький Тимофей залез на горку. Воспитатели этого не заметили.

В какой-то момент малыш зацепился курткой за металлическую конструкцию и повис. Ребенок задохнулся, его не удалось спасти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.

Ранее мальчик, оставленный без присмотра воспитателей, сбежал из детского сада в Егорьевске. Возбуждено уголовное дело.