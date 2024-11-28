Мальчик сбежал из детского сада в Егорьевске, возбуждено уголовное дело

В подмосковном Егорьевске следователи под контролем прокуратуры разбираются в обстоятельствах побега малолетнего ребенка из детского сада. Мальчика без верхней одежды нашли прохожие, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что 27 ноября 2024 года ребенок оказался без присмотра воспитателей. Он самовольно вышел из детского сада без верхней одежды. Раздетого мальчика без присмотра взрослых обнаружили прохожие и сообщили об этом в правоохранительные органы. По факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны сотрудников дошкольного учреждения.

По данным подмосковной прокуратуры, двухлетний ребенок покинул здание детского сада около 10:00. Он смог выйти на улицу из-за того, что входная дверь была открытой. Благодаря бдительности прохожих ребенок не пострадал. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Компетентные специалисты проводят проверку по факту происшествия. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.