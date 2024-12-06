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Воспитательница детского сада ударила по лицу девочку на прогулке в Уфе

Воспитательница, работающая в одном из детских садов Уфы в Республике Башкортостан, жестко вела себя с вверенной ей девочкой на прогулке. Она нанесла ребенку удар по лицу, сообщает РЕН ТВ .

На записи с камер видеонаблюдения видно, как воспитательница силой тянет ребенка за руку. Затем она протаскивает девочку по снегу. После этого оставляет лежать на земле.

На другом кадре женщина бьет ребенка по лицу. Прокуратура региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в дошкольном учреждении.

Ранее воспитательницу нижегородского детского сада заподозрили в гибели ребенка. Он задохнулся во время прогулки.