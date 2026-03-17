Воспитаннице детского сада в Подмосковье сломали пальцы крышкой фортепьяно

сегодня в 12:07

Педагог опустила крышку фортепьяно на руки девочке и сломала палец в Подмосковье

Педагог опустила крышку фортепьяно на руки девочке и сломала ей палец в частном детском саду в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в дошкольном учреждении Наро-Фоминска. Педагог опустила крышку пианино, не заметив, что воспитанница детсада не убрала руку.

Родители пострадавшей девочки обратились к уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, которая подключила прокуратуру.

