«Мразь»: онкобольного учителя затравили в школе, директора могут уволить

Произошедшая в Томске ситуация с учителем юридически квалифицируется как дискриминация по состоянию здоровья и создание враждебной рабочей среды. Директор школы несет прямую ответственность за обеспечение безопасных условий труда, включая психологический климат, согласно статье 22 ТК РФ. Об этом РИАМО сообщил юрист Олег Козлов.

Ранее в соцсетях распространилась запись оскорблений в адрес онкобольного учителя в Томске. Его могли затравить коллеги за то, что он временно отсутствует на работе из-за операции. Учителя назвали «мразью», призвали «добить» его и «не дать дожить 1,5 года».

«За преступное бездействие руководителю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП в виде штрафов от Трудовой инспекции, а также увольнение учредителем — департаментом образования. Если травля приведет к ухудшению здоровья, речь пойдет уже о компенсации колоссального морального вреда», — сказал Козлов.

По словам юриста, учителю необходимо немедленно начать фиксацию доказательств: делать скриншоты рабочих чатов, сохранять служебные записки, вести аудиозапись разговоров — суды принимают такие материалы. С этой базой подаются синхронные жалобы в Государственную инспекцию труда и прокуратуру с требованием пресечь дискриминацию. Итоговым шагом станет иск в суд к школе и конкретным обидчикам о взыскании морального вреда.

Как сообщил ранее ngs70.ru, пострадавший — 24-летний классный руководитель, он лечится от лейкемии. Источник утверждает, что о педагоге распускают сплетни. Местный департамент образования проводит проверку.

