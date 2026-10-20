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Восьмиклассник выпал из окна школы в Пермском крае

Ученик восьмого класса выпал из окна школы в поселке Фролы в Пермском крае, мальчик госпитализирован, сообщает ТАСС .

«В краевом Минобре сообщили, что сегодня во Фроловской школе произошел инцидент. Во время перемены восьмиклассник выпал из окна», — уточнили в правительстве региона.

По информации пермского Минздрава, ребенок доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медпомощь.

В школе после инцидента работают специалисты Краевого психологического центра для оказания психологической помощи ученикам. Кроме того, там работают полицейские, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура начала проверку по факту падения школьника из окна. Специалисты дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в организации, соблюдению требований законов об охране жизни и здоровья детей.

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