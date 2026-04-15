Вошел по рукоять: в тубдиспансере нашли военного со столовым прибором в виске

Военного с воткнутым в висок столовым прибором нашли в тубдиспансере Петербурга

Полицейские приехали в городской противотуберкулезный диспансер в Московском районе Санкт-Петербурга. Там обнаружили 53-летнего военнослужащего с воткнутым в висок столовым прибором, сообщает «Фонтанка» .

Врачи не могут сказать, что именно торчит из виска мужчины — вилка или ложка — столовый прибор вошел по рукоять. Пострадавшему необходима специализированная помощь, поэтому его отправили в Военно-медицинскую академию имени Кирова.

После просмотра камер медучреждения выяснилось, что в палату к мужчине никто не входил. Сам пациент страдает психическим расстройством и склонен постоянно расчесывать голову.

Ранее пластические хирурги из Калининграда забыли внутри 41‑летней хабаровчанки бинт — из‑за этого живот женщины начал гнить. Пациентка подала иск к клинике на 10 млн рублей.

