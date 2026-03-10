Живот хабаровчанки начал гнить из-за забытого внутри бинта

По рекомендации подруги женщина отправилась в калининградский медцентр доктора Першина на масштабную коррекцию фигуры. Там ей за 750 тыс. рублей за одну операцию врачи провели абдоминопластику, бодилифт, липосакцию и липолифтинг, удалили 4 л жира.

После всех процедур хирурги заверили пациентку, что все прошло успешно. Женщину отправили домой на Дальний Восток.

Через пару дней живот у хабаровчанки покрылся черными пятнами, а также поднялась температура, из воспаленных швов начала вытекать жидкость. Врач заверил пациентку, что та проходит послеоперационное восстановление, скоро все будет в порядке.

После 4 месяцев состояние у женщины не улучшилось. При этом во время очередной обработки швов на животе она заметила торчащую нитку, потянула за нее и достала кусок марли.

Медики клиники заявили, что не используют подобные материалы в работе, и не понимают, как бинт мог оказаться внутри живота пациентки. В очень тяжелом состоянии хабаровчанка снова полетела в Калининград на повторную операцию. Полное обследование пациентки выявило множественные осложнения: кисты в груди и жидкостные образования в ягодицах.

Пострадавшая надеется получить эстетичное тело и готовится исправлять ошибки хирургов в другом медцентре. Ее юрист Николай Чернышук подал иск к клинике на 10 млн рублей. Сейчас они ждут результатов проведенной судебно‑медицинской экспертизы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.