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Восемь украинских дронов уничтожили в России за ночь

За минувшую ночь в двух российских регионах сбили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их ликвидировали дежурные средства ПВО. По четыре аппарата перехватили над Белгородской и Курской областями.

Таким образом, российские войска предотвратили попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее жителя Белгородской области госпитализировали после того, как дрон ВСУ атаковал автомобиль. У пациента диагностировали проникающее ранение в живот. Кроме того, его ноги посекло осколками.