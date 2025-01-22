Вооруженный спецназ задержал 44-летнего открытого гея* в Туле

В Туле впервые задержан открытый 44-летний ЛГБТ*-активист за участие в экстремистской организации и призывы к борьбе за права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает 71.ru .

Мужчина являлся открытым представителем ЛГБТ* с 15 лет. В своих соцсетях задержанный искал новые знакомства для интимной близости, а также призывал сторонников движения к борьбе за свои права. Действия ЛГБТ*-активиста привлекли внимание правоохранительных органов.

Задержанный проживал в коммунальной квартире в одном из домов на Малых Гончарах. Соседи были вынуждены терпеть регулярные оргии за стеной, так как сами имели проблемы с российским законодательством и алкогольную зависимость.

В ходе обысков у мужчины полицейские изъяли смартфон с новыми доказательствами незаконной деятельности. В отношении жителя Тулы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2. УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Фигуранту грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее узбека-трансвестита* Ларису, занимавшегося проституцией в Екатеринбурге, выдворили из России на родину. Расул вместе с двумя земляками организовал бордель в арендованной квартире.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.