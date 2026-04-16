Вооруженный ножом мальчик заперся в школьном туалете в Зеленограде

В подмосковном Зеленограде произошел тревожный инцидент в одной из местных школ. Ученик забаррикадировался в туалете на четвертом этаже здания, вооружившись ножом, сообщает Telegram-канал «ЧП Зеленоград» .

Предварительно известно, что вооруженный ножом мальчик находился за закрытой дверью на протяжении некоторого времени. Были ли в уборной другие дети, неизвестно.

На место происшествия были вызваны экстренные службы. Охраннику школы удалось самостоятельно справиться с ситуацией — он проник в туалет, обезвредил ребенка и удерживал его вплоть до приезда медиков.

По имеющимся данным, мальчик ранее состоял на учете у школьного психолога. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Казани из окна школы во время урока выпал ученик четвертого класса. В обстоятельствах этой трагедии также разбираются правоохранительные органы.

