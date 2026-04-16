Воробьев проверил работу КДЦ «Протон» в Протвине после реконструкции

Обновленный культурно-досуговый центр (КДЦ) «Протон» превратился в популярное место встреч для горожан. Регулярно его посещают примерно 700 человек всех поколений: возраст самого юного посетителя составляет три года, а самого взрослого — 92 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил КДЦ в рамках рабочего визита и проверил его работу после реконструкции в 2025 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«У нас был большой запрос на ремонт этого ДК. Знаю, что он востребован, в том числе благодаря тем, кто здесь работает, живет своим делом. Спасибо вам большое. Люди тут и танцуют, и рисуют, и играют — здесь своя атмосфера. Мы понимаем, что в небольших городах люди еще сильнее чувствуют изменения, парк ли „Сказка“ в Протвине или обновленный ДК — это наши маленькие победы. Но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем благоустраивать территории. Знаем, как важно для жителей сохранить облик пространств. В каждом городе стараемся обсуждать планы с людьми. Задача — сделать не просто хорошо, а чтобы нравилось всем. В этом году сделаем сквер, который практически примыкает к Дому культуры», — сказал Воробьев.

В настоящее время в «Протоне» работают 23 творческие студии, охватывающие разные области: музыка, танцы, драматическое искусство, исторический и фехтовальный клубы, собрания коллекционеров и другие.

Также в центре действует собственный вокальный ансамбль, куда, среди других, входят представители проекта «Активное долголетие», а также старейший духовой оркестр с более чем 40-летней историей. В учреждении регулярно организуются концертные мероприятия, где выступают популярные исполнители. После реконструкции в комплексе также был открыт современный кинозал.

О центре

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Директор КДЦ «Протон» Владимир Бармин рассказал, что местные жители давно просили открыть кинотеатр в черте города, чтобы они могли посещать его с детьми.

«Также у нас появился хореографический зал — самый большой в городском округе. Тоже очень востребованная площадка. Ну и наша гордость — концертный зал. Он очень уютный, хорошо оснащен. С прошлого года сюда приезжают артисты, звезды со спектаклями, развлекательными программами, что очень нравится жителям. „Протон“ соответствует единому фирменному стилю, который теперь внедряется во всех ДК Московской области. В зале у нас стоит умная камера, которая считает количество людей. У нас работают различные кружки, появился новый коллектив бальных танцев „Зодиак“ для взрослых, есть образцовый коллектив классического танца „Радость“, а также театральный коллектив „Галерка“ — лауреат различных премий, всероссийских и международных конкурсов», — рассказал Бармин.

Коллектив КДЦ возглавляет Ирина Климова, которая трудится в учреждении с 2008 года. По ее словам, творческая жизнь в «Протоне» насыщена: артисты участвуют в городских праздниках, включая Масленицу, День города и другие торжественные мероприятия, а также организуют концерты и различные акции. Она также отметила, что коллектив активно выезжает на конкурсы — совсем недавно вернулись из Великого Устюга, а в ближайших планах — поездка в Минск.

Климова также рассказала о переменах в здании центра. По ее словам, после ремонта помещения заметно преобразились: два зала объединили в одно просторное пространство, и теперь репетиции проходят в светлом и комфортном классе, что значительно улучшило условия для работы с творческими коллективами.

Культорганизатор в КДЦ «Протон» Надежда Голубова сообщила Воробьеву, что ее детство целиком прошло в этом доме культуры. С раннего возраста она посещала танцевальную группу, уроки актерского мастерства и занималась в вокальной студии. Получив образование в колледже, она решила вернуться в знакомое с детства учреждение.

«Я закончила колледж по культурному профилю в Химках, и директор, мой бывший педагог, пригласил меня работать культорганизатором в родной Дом культуры. Конечно, сейчас все по-новому — интерьер, техническая составляющая кабинетов. Это большой плюс, потому что очень много мероприятий проводится с использованием современных технологий. Раньше у нас такой возможности не было, а теперь есть. Появились проекторы, ноутбуки и т. д. Например, мы организуем квизы для детей», — поделилась Голубова.

Обновление территории

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Реконструкция коснулась не только самого здания культурно-досугового центра, но и прилегающей территории. Пространство перед КДЦ было модернизировано: появились современные скамьи, организованы парковочные зоны, в том числе для велосипедов.

Главе региона также представили информацию о других завершенных и планируемых проектах по приведению в порядок общественных пространств в Серпухове.

В течение 2024–2025 годов были обновлены площадь перед Спортивной школой олимпийского резерва, Лесной бульвар, лесной массив у торгового центра «Слава» и мемориал «Рубеж обороны». Парк «Сказка» вновь открылся после реконструкции в сентябре прошлого года, получив новый игровой городок «Змей Горыныч» с качелями, каруселями, горками и полосой препятствий. На его территории проложили дорожки, обустроили амфитеатр с эстрадой, выполнили работы по озеленению, смонтировали системы видеонаблюдения и современного освещения. Также была отреставрирована существующая скульптурная композиция сказочных персонажей, созданная еще в 1970-х годах.

До конца года специалисты закончат работы в сквере «Мирабель». По пожеланиям горожан там появятся новые пешеходные тропинки, места для отдыха с навесами и качелями, столы для игр и детская площадка. Кроме того, запланированы восстановление въездной стелы, реставрация мозаичного панно, ремонт цветочных клумб и установка обновленной Доски почета. На период 2027 года запланировано завершение облагораживания бульвара на улице Ленина (площадью более пяти гектаров) и установка памятной стелы «Воинской доблести».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.