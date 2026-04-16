В Подольске 19 апреля пройдет показ «Душа России»

Всероссийский народный показ «Душа России» пройдет 19 апреля в ДК «Октябрь» в Подольске. Проект организует женский клуб «Жизнь женщин», участие примут дизайнеры из Подмосковья и других регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На нашем фестивале-конкурсе выступят подольские дизайнеры с коллекциями, сочетающими культурную традицию и современные тренды для любого случая. К ним присоединятся представители модной индустрии из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Орла. Жюри определит победителя и назовет лучшего дизайнера показа. А зрители определят обладателя приза зрительских симпатий — каждый гость сможет отдать свой голос за понравившуюся коллекцию», — рассказала основатель проекта «Душа России», дизайнер Ирина Просянкина.

Цель мероприятия — показать красоту женщин России вне зависимости от профессии и социального статуса. В народном дефиле дизайнерские наряды продемонстрируют учителя, воспитатели, врачи, многодетные мамы, пенсионерки и жены участников СВО.

В программе также запланированы ярмарка изделий ручной работы и творческие мастер-классы. Показ пройдет 19 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: Подольск, улица Свердлова, 38. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.