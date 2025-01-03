Вооруженный двухстволкой Дед Мороз застрелил бизнесмена в Чувашии

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Вооруженный мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, застрелил бизнесмена в городе Канаш в Чувашской Республике. Об этом сообщает Mash .

Выстрел мужчина произвел 2 января в магазине из двухстволки. После убийства преступник скрылся.

По предварительным данным, стрелял экс-заключенный. Бизнесмен, которого убили, раньше работал в правоохранительных органах. Не исключено, что так мужчина отомстил за отправку в тюрьму.

Стрелявшего задержали. Он сказал, что приобрел костюм для маскировки. Предполагаемый преступник надеялся, что благодаря этому на его опознание потратят больше времени.

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