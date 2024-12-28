В ХМАО пьяный глава поселка пытался застрелить любовника 12-летней дочери

Пьяный глава поселка городского типа Куминский (ХМАО) Сергей Грубцов из ружья расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери. В этот момент подростки находились внутри и занимались сексом, сообщает Mash .

Чиновник узнал о 15-летнем парне своей дочери прошедшим летом и пытался наладить отношения с подростком. Однако недавно одноклассники девочки слили в Сеть интимные видео пары. Ролики быстро разлетелись по чатам и дошли до Грубцова, который написал заявление в полицию.

Однако правоохранительные органы бездействовали. Глава поселка от безысходности ушел в запой. Накануне чиновник взял ружье и отправился к дому бойфренда дочери. Он расстрелял стены и окна здания, а также угрожал расправой и требовал от семьи уехать из поселка.

Сотрудники полиции задержали чиновника. В ходе допроса он раскаялся и заявил, что жалеет о содеянном. Сергей Грубцов занимал должность главы Куминского на протяжении 8 лет.

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