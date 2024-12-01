В Петербурге подросток получил 27 пуль в ягодицы вместо интима на первом свидании

В Петербурге подростки раздели парня и расстреляли его ягодицы из пневматики

В Петербурге группа подростков обвинила 16-летнего парня в педофилии, ограбила, раздела и расстреляла ягодицы из пневматического пистолета. Злоумышленников задержали из-за их позирования с оружием перед камерами наблюдения, сообщает Baza .

Инцидент произошел 29 ноября. Студент Колледжа метрополитена и ж/д транспорта Андрей (имя изменено) познакомился в интернете со сверстницей Машей. Затем подростки решили встретиться и погулять. По словам Андрея, в переписке девушка подозрительно часто намекала на интим.

На следующий день Андрей и Маша встретились у школы № 639 на набережной реки Оккервиль. Сначала подростки прогулялись в сторону Яблоневого сада. При этом школьница снова довольно часто возвращалась к интимной теме.

В какой-то момент девушка начала настаивать, чтобы они с Андреем вернулись к школе, хотя парень хотел продолжить прогулку. Выяснилось, что около учебного заведения пару поджидали 6 неизвестных в масках, которые набросились и избили Андрея.

Злоумышленники называли студента педофилом, так как он якобы пытался склонить школьницу к сексу. Затем неизвестные заставили Андрея извиняться на камеру, стоя на коленях. После этого Андрея ограбили, в том числе он перевел оставшиеся 410 рублей на имя Амир с помощью мобильного банка.

Однако на этом издевательства над Андреем не закончились. Группа подростков заставила парня снять штаны и встать на четвереньки, а затем начала стрелять по ягодицам юноши. Всего на теле юноши 27 отметин от пневматики.

В конце неизвестные раздели юношу и приказали бежать в сторону улицы Латышских Стрелков. Во время бега Андрей позвонил матери и рассказал о случившемся.

Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные гематомы на лице, ягодицах, плечах и ногах. Родители Андрея написали заявление в правоохранительные органы.

Преступников оперативно отследили по камерам видеонаблюдения, перед которыми они красовались с оружием. Полицейские задержали 17-летнего Амира Р. и 16-летнюю Арину Г. В отношении подростков возбудили уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 162 УК РФ (разбой).