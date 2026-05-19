Вооруженные неизвестные забаррикадировались в редакции «МК» с людьми внутри

В здании редакции газеты «Московский комсомолец» неизвестные вооруженные люди в масках, черных трико и пляжных шортах ворвались на третий этаж, забаррикадировались внутри помещения вместе с работниками некоммерческой организации и отказываются выходить. Прибывшие силовики не смогли попасть внутрь и ушли ни с чем, сообщается на сайте «МК» .

Группа неизвестных без опознавательных знаков, вооруженная кувалдой, автоматами и пистолетами, ворвалась на третий этаж, где располагается АНО «Консорциум медтехники», арендующая офис. Внутри в этот момент находились от 30 до 50 человек.

Неизвестные забаррикадировались изнутри вместе с работниками организации. Никто из нападавших не предъявил документов, не объяснил цель визита и не назвал свою принадлежность к каким-либо структурам.

В редакцию прибыли представители силовых структур. Неизвестные сначала отказались открывать дверь, но после 10 минут переговоров впустили силовиков. Однако сразу после этого они вновь заперлись на третьем этаже.

Сотрудники Росгвардии и полиции ушли ни с чем. О судьбе людей, которых фактически удерживают в заложниках, ничего неизвестно.

Ни одна из пресс-служб силовых ведомств не подтвердила нахождение своих сотрудников в редакции. В МВД, СК и ФСБ, куда журналисты обращались за комментариями, информацию о проведении следственных действий не подтвердили.

