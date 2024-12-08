Вооруженная оппозиция обокрала посла Италии в Дамаске

сегодня в 21:00

Сирийские вооруженные оппозиционеры обокрали итальянского посла в Дамаске. В результате действий повстанцев пострадавших нет, сообщает Baza .

Инцидент произошел у посольства Италии после захвата сирийской столицы. Как рассказал глава МИД Италии Антонио Таяни, в воскресенье неизвестные с оружием ворвались в сад и похитили 3 служебных автомобиля.

Итальянский министр добавил, что в результате нападения на диппредставительство посол и карабинеры не пострадали.

Ранее толпа неизвестных разбила окна и разграбила иранское посольство в столице Сирийской Арабской Республики. Мужчины выносили из посольства мебель, бытовую технику и другие ценные вещи.