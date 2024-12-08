Толпа разграбила посольство Ирана в Дамаске

сегодня в 12:07

Baza: неизвестные разбили окна и разграбили посольство Ирана в Дамаске

Толпа неизвестных разбила окна и разграбила иранское посольство в столице Сирийской Арабской Республики, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, здание иранского диппредставительства окружила толпа людей. Мужчины выносят из посольства мебель и бытовую технику. Повсюду разбросаны вещи и документы, а также разбиты окна.

Власти Ирана, как и Россия, поддерживают свергнутого боевиками президента Сирии Башара Асада.

Ранее правительство Сирии получило гарантии безопасности от захвативших власть боевиков. Члены кабмина республики вернутся на рабочие места в течение двух ближайших дней.