Вонючий перформанс: в Пущине мужчина обливает фекалиями заведения

В подмосковном Пущине мужчина оригинальным способом мстит общественным заведениям, устраивая «вонючие перформансы». Он обливает их фекалиями, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инциденты с обливаниями отходами жизнедеятельности происходят постоянно. Мужчина совершает преступления в салонах красоты, кафе и других общественных местах.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как он открывает двери кафе и швыряет внутрь ведро с коричневой жидкостью. Содержимое разливается по полу – прямо под ноги посетителям. Заявление в правоохранительные органы пока не писали.

Ранее подмосковная полиция провела проверку по факту публикации в Сети видео, на котором женщина спала у Вечного огня в поселке Малаховка городского округа Люберцы, где предварительно испражнилась. В итоге ее арестовали на 12 суток.