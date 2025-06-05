В Люберцах на 12 суток арестовали женщину за испражнения и сон у Вечного огня

Подмосковная полиция провела проверку по факту публикации в Сети видео, на котором женщина спала у Вечного огня в поселке Малаховка городского округа Люберцы, где предварительно испражнилась. В итоге ее арестовали на 12 суток, сообщили в подмосковной полиции .

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками МУ МВД России „Люберецкое“ установлена жительница Раменского муниципального округа 1965 года рождения, совершившая противоправное деяние в поселке Малаховка», — говорится в сообщении стражей порядка.

Нарушительницу заметил один из местных жителей. Мужчина подошел к женщине, которая спала на пакете с молоком, перед ней была лужа из рвотных масс, а сзади от нее — фекалии. Одежда на горожанке также была испачкана, а сама она, судя по всему, страдала от симптомов похмелья.

В итоге в отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении. Ее арестовали на 12 суток.