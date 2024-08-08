Волонтеры рассказали о обстреливаемом ВСУ Суджанском районе Курской области

Подъем: дети сбиваются в кучи и ждут вывоза из Суджанского района

Волонтеры работают в Суджанском районе Курской области, который обстреливают ВСУ. Они помогают местным жителям безопасно покинуть территорию, сообщает Telegram-канал Подъем .

Доступа в сам город Суджа нет, он закрыт. Причина в том, что находящихся там людей в любой момент могут атаковать украинские дроны.

Волонтеры работают, преимущественно, в селах на довольно далеком расстоянии от Суджи. Людей эвакуируют из населенных пунктов, где относительно спокойно. Но автомобилей для вывоза не хватает.

В Суджанском районе много стариков. Также в помощи нуждаются и дети. Они прячутся кучками и ждут, когда их вывезут. Находиться там — весьма опасно.

В ночь с 7 на 8 августа волонтерам удалось эвакуировать из Суджанского района примерно 60 местных жителей. Их отправляют в пункты временного размещения или домой к гражданам, которые соглашаются принять людей.

Ранее сообщалось, что США хотят узнать у Украины подробности атаки на приграничную зону в Курской области. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о применении ВСУ американского оружия в регионе.