Вашингтон хочет узнать у Киева подробности нападения на курское приграничье

В Белом доме отказались отвечать на вопрос об оружии США в Курской области

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о применении ВСУ оружия США в Курской области, пишет ТАСС .

По словам представителя американской администрации, Вашингтон в курсе ситуации в Курской области.

«Я бы направила вас к украинской стороне, чтобы она сама говорила о своих военных операциях», — заявила Жан-Пьер в ответ на вопрос о возможной координации действий США и Украины.

Чиновница отказалась комментировать применение ВСУ оружия американского производства, которое может привести к эскалации.

«Я просто не стану обсуждать гипотетические вопросы», — ответила пресс-секретарь на брифинге для журналистов.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов ВСУ в Курской области ранен 31 человек, шестеро из них дети.