Волки-людоеды врываются в дома индусов и пожирают детей

Жители индийского штата Уттар-Прадеш запуганы стаей азиатских волков, которые врываются в их дома и утаскивают детей. Жертвами животных стали уже девять человек, сообщает «Лента.ру» .

Первые нападения начались в марте, но ситуация получила катастрофический оборот в июле, когда волки растерзали семь человек. В регион прибыли специалисты по отлову волков, которые обезвредили уже четверых животных.

17 июля волки утащили двухлетнюю девочку. Ее нашли в 300 метрах от дома. Хищники успели съесть ее ноги и нижнюю часть туловища. С тех пор нападения происходят через день. Более 50 человек смогли спастись, но получили различные травмы.

Одного мальчика волк тащил 200 метров. Жители услышали крики и начали преследовать животное, которое в итоге бросило ребенка. Мальчик провел в больнице 13 дней. «На память» об ужасной ситуации у него остались шрамы по всему телу и на голове.

Ночами жители патрулируют улицы с факелами, некоторые вооружены. К концу июля в регионе работали 10 команд по отлову волков. Они расставили ловушки и инфракрасные камеры, но это не помогло. Теперь на помощь отправили еще пять ловцов из окрестных округов. Четырех волков поймали с помощью тепловизоров и беспилотников.

Ранее власти Намибии разрешили убивать слонов, бегемотов и зебр из-за голода. Мясо животных раздадут жителям страны.