В Намибии из-за нехватки еды разрешили убивать слонов, бегемотов и зебр
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Власти Намибии разрешили убивать слонов, бегемотов и зебр. Мясо животных раздадут жителям страны, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По данным ООН, африканская страна исчерпала 84% своих продовольственных запасов в июле этого года. В результате власти Намибии во избежание голода приняли решение разрешить отстрел животных, чье мясо собираются раздать жителям.
Так, будут убиты десятки бегемотов, слонов, буйволов, импал. Кроме того, будут отстреляны 300 зебр и сотни голубых гну и канн.
Охотники уже приступили к отстрелу. В результате было получено 57 тонн мяса.
Ранее власти Кузбасса разрешили отстрел половины популяции бобров. Разрешения на охоту будут выдавать по установленной квоте.