сегодня в 17:57

В Намибии из-за нехватки еды разрешили убивать слонов, бегемотов и зебр

По данным ООН, африканская страна исчерпала 84% своих продовольственных запасов в июле этого года. В результате власти Намибии во избежание голода приняли решение разрешить отстрел животных, чье мясо собираются раздать жителям.

Так, будут убиты десятки бегемотов, слонов, буйволов, импал. Кроме того, будут отстреляны 300 зебр и сотни голубых гну и канн.

Охотники уже приступили к отстрелу. В результате было получено 57 тонн мяса.

Ранее власти Кузбасса разрешили отстрел половины популяции бобров. Разрешения на охоту будут выдавать по установленной квоте.