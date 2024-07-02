Власти Кузбасса разрешили отстрел половины популяции бобров

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В Кемеровской области разрешили охоту на 1932 бобров

Департамент по охране животного мира Кузбасса опубликовал документ, разрешающий отстрел 50% популяции бобров в охотничьих угодьях региона, сообщает «Сiбдепо» .

Согласно приказу, общая численность бобров в Кемеровской области составляет 3865 особей. Охотникам разрешено «изъять» 1 932 бобра, что составляет половину всей популяции.

«Утвердить квоту добычи бобра в общедоступных охотничьих угодьях Кемеровской области — Кузбасса согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в тексте документа.

Госинспекторы департамента в муниципалитетах будут выдавать разрешения на охоту по установленной квоте.