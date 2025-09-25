Волки чуть не загрызли исчезнувшего на мистической горе на Урале россиянина

Исчезнувшего на мистической горе на Урале альпиниста обнаружили живым
Происшествия

Обнаружен путешественник Федор М., который исчез на мистической горе Конжаковский камень в Свердловской области. Его увезли в больницу с серьезными ожогами рук, сообщает SHOT.

43-летний екатеринбуржец был вынужден выживать на Конжаковском Камне на протяжении недели. 18 сентября он отправился собирать шишки с группой.

Однако по дороге путешественник повернул не туда. В итоге заблудился в лесу.

Путешественник поделился, что успешно развел костер. Ночью был вынужден брать раскаленные поленья голыми руками из костра. После этого отбиваться ими от диких животных.

Федора М. в лесу обнаружили волонтеры. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об исчезновении Федора М. сообщали 20 сентября. Его искали волонтеры и работники МЧС.

