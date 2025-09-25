Волки чуть не загрызли исчезнувшего на мистической горе на Урале россиянина

сегодня в 15:23

Исчезнувшего на мистической горе на Урале альпиниста обнаружили живым

Обнаружен путешественник Федор М., который исчез на мистической горе Конжаковский камень в Свердловской области. Его увезли в больницу с серьезными ожогами рук, сообщает SHOT .

43-летний екатеринбуржец был вынужден выживать на Конжаковском Камне на протяжении недели. 18 сентября он отправился собирать шишки с группой.

Однако по дороге путешественник повернул не туда. В итоге заблудился в лесу.

Путешественник поделился, что успешно развел костер. Ночью был вынужден брать раскаленные поленья голыми руками из костра. После этого отбиваться ими от диких животных.

Федора М. в лесу обнаружили волонтеры. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об исчезновении Федора М. сообщали 20 сентября. Его искали волонтеры и работники МЧС.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.