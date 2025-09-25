Волки чуть не загрызли исчезнувшего на мистической горе на Урале россиянина
Обнаружен путешественник Федор М., который исчез на мистической горе Конжаковский камень в Свердловской области. Его увезли в больницу с серьезными ожогами рук, сообщает SHOT.
43-летний екатеринбуржец был вынужден выживать на Конжаковском Камне на протяжении недели. 18 сентября он отправился собирать шишки с группой.
Однако по дороге путешественник повернул не туда. В итоге заблудился в лесу.
Путешественник поделился, что успешно развел костер. Ночью был вынужден брать раскаленные поленья голыми руками из костра. После этого отбиваться ими от диких животных.
Федора М. в лесу обнаружили волонтеры. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Об исчезновении Федора М. сообщали 20 сентября. Его искали волонтеры и работники МЧС.
