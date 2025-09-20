Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах на горе с отшельниками на Урале

Путешественник исчез на одной из наиболее загадочных гор Свердловской области

43-летний Федор М. исчез на одной из наиболее мистических гор в Свердловской области. Он вместе с членами группы отправился на Конжаковский камень и один не пришел обратно, сообщает SHOT .

Федор М. пошел собирать шишки. В один момент он отделился от группы и спрятался в лесу. После случившегося туриста больше не видели. Его ищут волонтеры и сотрудники МЧС.

Гора Конжак считается одной из наиболее высоких точек Свердловской области. Ее высота составляет примерно полтора километра.

Уральцы считают Гору Конжак загадочной. Там в ряде точек начинает барахлить техника и, в частности, фотоаппараты.

Жители верят в особую силу Конжаковского камня. Туда нередко приходят путешественники-эзотерики в погоне за «местами силы». Еще местные говорят, что в этом районе есть отшельники.

