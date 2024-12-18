Волк: подозреваемого в убийстве Кириллова задержали в деревне Черное в Балашихе

Узбекистанца 1995 года рождения, которого подозревают в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, задержали в деревне Черное городского округа Балашиха в Подмосковье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание провели полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Следкома. Личность предполагаемого преступника удалось определить меньше чем за сутки с момента совершения теракта.

Мужчину передали в следственные органы.

Теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Задержанного уже допросили следователи. Он признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

Мужчина поместил взрывчатку в самокат и привез его к подъезду дома на Рязанском проспекте, где жил Кириллов. В автомобиль каршеринга, стоящий рядом, он установил камеру видеонаблюдения. Подрыв провели дистанционно из украинского города Днепр.